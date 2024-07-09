Стоматолог Кузьменкова рассказала, как можно снизить чувствительность зубов
При повышенной чувствительности зубов нужно уделять особое внимание рациону.
По словам стоматолога Лилии Кузьменковой, следить за рационом следует, чтобы не испытывать дискомфорт при приеме пищи, а также для укрепления зубной эмали. Она посоветовала исключить слишком холодные и горячие, кислые и сладкие продукты и напитки. Это поспособствует уменьшению раздражения и болевых ощущений.
«Употребляйте больше молочных продуктов, зеленых листовых овощей, орехов, они богаты кальцием, и рыбу, яйца, грибы, которые содержат витамин D, укрепляющий зубную эмаль», ― отметила врач.
Также специалист подчеркнула важность ухода за полостью рта. Так, нужно выбирать мягкую зубную щетку и не давить ею слишком сильно при чистке зубов. Для минимизации износа эмали и травмирования десен, следует чистить зубы круговыми движениями. Кроме того, важно не забывать о зубной нити и ирригаторе.
«Регулярные визиты к стоматологу помогут выявить и устранить причины чувствительности, такие как кариес или болезни десен. Профессиональная чистка зубов и консультации по уходу за полостью рта помогут поддерживать здоровье зубов и десен», ― рассказала эксперт.
Доктор подчеркнула, что при возникновении внезапной боли следует прополоскать полость рта теплой водой, чтобы смыть кислоту с эмали. Это будет способствовать снятию раздражения, сообщает радио Sputnik.
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