Стоматолог Антипенко назвал противопоказания для установки брекетов

В России наблюдается повышенный спрос на установку брекетов.

Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что иногда брекеты устанавливают при отсутствии показаний, так как они очень популярны у молодежи.

«Ставят брекеты, не обращая внимания на возраст пациентов, не обращая внимания на такие противопоказания, как низкий уровень гигиены полости рта, множественный кариес, множественные реставрации, зубы, которые подлежат удалению», ― объяснил он.

Врач отметил, что подобная установка может привести к осложнениям. Так, происходит смещение зубов в непривычном для них направлении, возникают травматические рычаги при смыкании зубов. После чего начинает растворяться передняя стенка костной лунки, в которой сидят фронтальные зубы, и оголяются корни. Помимо этого, исправить эту ситуацию практически невозможно, предупредил Антипенко.

Специалист подчеркнул важность ухода за зубами, в ином случае вокруг брекетов будут скапливаться остатки пищи, начнется гниение, разрушение эмали.

«Часто у таких пациентов после того, как лечение заканчивается, брекеты снимаются, по периметру этого металлического квадратика, брекета, на зубах остается белесая рамка, которая является не чем иным, как кариесом в стадии пятна», ― рассказал стоматолог.

Эксперт порекомендовал людям с брекетами раз в три месяца проходить стоматологический осмотр, соблюдать гигиену полости рта, пользуясь ершиками, флоссами и ирригаторами, сообщает радио Sputnik.

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