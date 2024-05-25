Стоматолог Антипенко объяснил, почему нужно чистить зубы до завтрака

С детства мы знаем, что зубы нужно чистить утром и вечером. Однако среди стоматологов нет единого мнения, когда именно лучше чистить зубы по утрам — сразу после пробуждения или после завтрака. О том, когда и как правильно чистить зубы, рассказал врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

По его словам, с научной точки зрения чистить зубы лучше до завтрака, чтобы снизить число бактерий, образовавшихся во рту за ночь.

«Ночью мы ничего не едим, пищевых комков не образуется, и поверхность зубов не очищается — ни языком, ни пищей. Бактерии существуют очень спокойно, активно размножаются, и к утру их достаточно много. И если мы грязным ртом начинаем есть завтрак, особенно углеводистый, где много сахара, то меняется pH ротовой жидкости, нарушаются ее защитные свойства и способность зубов реминерализовываться, то есть получать потерянные минералы обратно в свой состав», — объяснил Антипенко.

Но если на завтрак вы не едите ничего сладкого, можно почистить зубы и после приема пищи.

«Я, например, все-таки чищу зубы после завтрака. Поскольку завтрак у меня не включает большого количества сахара, я не боюсь, что будет кислотная атака на эмаль и повышенная активность бактерий. Если нет большого количества сладкой пищи, тогда мы можем почистить зубы после еды. Но если у нас завтрак сладкий и много всего в него включено, лучше, конечно, чистить до него», — сказал врач.

Он напомнил, что чистить зубы необходимо утром и вечером, а вот после каждого приема пищи использовать зубную пасту не стоит. В пастах содержатся абразивы, которые при чрезмерном использовании могут повредить зубную эмаль.

«После еды лучше прополоскать рот или воспользоваться жвачкой — без фанатизма, минут на пять. Она образует искусственный пищевой комок, который соберет все остатки еды и только что возникший налет», — цитирует Антипенко радио Sputnik.

Читайте также: диетолог Семирядов назвал витамины и минералы, снижающие симптомы аллергии.