Стоматолог Антипенко объяснил, почему нельзя жевать только на одной стороне

У многих людей есть «любимая» сторона рта для пережевывания пищи. Однако привычка жевать тольеко на правой или только на левой стороне связана с рядом рисков для здоровья.

О том, чем рискуют любители жевать на одной стороне, рассказал врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко.

«Если у человека есть «любимая» сторона для жевания, это чаще всего клинически обусловлено: отсутствие зубов на противоположной стороне. Возможно, случился какой-то неприятный случай, перелом или есть разрушения вследствие кариеса, какие-то болезненные ощущения при надкусывании, щели между зубами», — сказал Антипенко.

Отвечая на вопрос, что будет, если жевать на одной стороне, врач сказал, что это может спровоцировать развитие кариеса. При этом риск избирательного стирания зубов, изнашивания твердых тканей или гипертрофии жевательной мускулатуры, по его словам, отсутствует. Кариес же в этом случае развивается потому, что зубы, не использующиеся для жевания, не самоочищаются.

«Когда мы едим овощи, плотную пищу, у нас происходит снятие мягкого зубного налета, который может формироваться от хлеба, каш, картошки, чего-то мягкого, углеводистого. Если человек щадит определенную сторону зубного ряда, там за 72 часа образуется плотный налет, который вы уже не сможете удалить самостоятельно. Эта плотная бляшка постепенно будет окаменевать, — предупредил стоматолог.

Твердый зубной налет провоцирует развитие кариеса, гингивита и пародонтита. По словам Антипенко, если человеку больно или неудобно жевать на какой-то стороне, следует обратиться к врачу, сообщает радио Sputnik.

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