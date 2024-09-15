Столпотворение пассажиров заметили в аэропорту Сочи из-за задержек рейсов
Общество
15.09.2024 19:07
В течение дня 15 сентября в Международном аэропорту Сочи задерживаются рейсы, в связи с чем люди вынуждены были ждать.
По сообщениям очевидцев, некоторые рейсы задерживали на 15-20 минут, другие — от часа и более.
По данным онлайн-табло, на 19:00 задержаны шесть рейсов: в Якутию, Москву, Улан-Удэ, Самару, Екатеринбург, Омск.
«Изменения в расписании сегодня у некоторых рейсов происходили из-за позднего прибытия воздушных судов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.
Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло на сайте аэропорта и подписаться на уведомления о рейсах в Telegram-боте.
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