Столпотворение пассажиров заметили в аэропорту Сочи из-за задержек рейсов

В течение дня 15 сентября в Международном аэропорту Сочи задерживаются рейсы, в связи с чем люди вынуждены были ждать.

По сообщениям очевидцев, некоторые рейсы задерживали на 15-20 минут, другие — от часа и более.

По данным онлайн-табло, на 19:00 задержаны шесть рейсов: в Якутию, Москву, Улан-Удэ, Самару, Екатеринбург, Омск.

«Изменения в расписании сегодня у некоторых рейсов происходили из-за позднего прибытия воздушных судов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло на сайте аэропорта и подписаться на уведомления о рейсах в Telegram-боте.

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