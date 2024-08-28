До 60 тыс. пассажиров в сутки выросла нагрузка на аэропорт Сочи

Пиковая нагрузка на воздушную гавань Сочи связана с массовыми отъездами туристов, которые спешат подготовить своих детей к 1 сентября.

Сейчас ежедневно аэропорт обслуживает около 60 тыс. пассажиров. На стойках регистрации обслуживают сразу несколько рейсов. Благодаря так называемой раскрепленной системе люди быстро проходят на посадку.

Например, Андрей Беннер с детьми летит домой в Тюмень. Семья отдыхала в Ольгинке. Регистрация четырех человек заняла не более минуты.

Международный аэропорт Сочи остается главным хабом на юге России. Пассажиропоток здесь за последние пять лет вырос более чем в два раза. Летний сезон завершается пиком.

«Аэропорт увеличил количество отправлений. Это связано с окончанием каникулярного сезона. Ранее нагрузка уходила на прилетающих. Сейчас она равномерная, высокая. Но аэропорт справляется с этой нагрузкой», — говорит управляющий директор Международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.

С нагрузкой помогает справляться огромное онлайн-табло площадью 77 кв. м. Оно появилось здесь в этом году и предоставляет информацию о рейсах на целые сутки.

«Можно посмотреть временной интервал для каждого рейса. И не надо дожидаться обновления. То есть мы видим время отправления, компанию, и что в текущий момент происходит с этим рейсом. Это либо регистрация на стойках, либо уже посадка», — рассказывает руководитель пресс-службы Международного аэропорта Сочи Юлия Клюева.

Сейчас в аэропорту обслуживают по 390 рейсов в сутки. Тысячи пассажиров из разных городов России улетают, чтобы следующим летом снова вернуться в Краснодарский край.

«Отлично отдохнула. Сейчас в Уфу потом до родного города еще дальше», — делится туристка из Сургута Людмила Кирганова.

Пик нагрузки продлится минимум до 8 сентября, сообщили в аэропорту. После чего начнется бархатный сезон. Снижение пассажиропотока ожидается не ранее 15 октября. Однако спад продлится недолго, ведь впереди горнолыжный сезон.

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