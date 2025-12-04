«Столото» и «Память поколений» поддержали геронтологический центр «Екатеринодар»

В Краснодаре доказали, что слова о поддержке воплощаются в реальные дела. Достойную жизнь и долголетие поддержали распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и благотворительный фонд «Память поколений».

Геронтологическому центру «Екатеринодар» организации передали комплект специализированного реабилитационного оборудования. Его удалось приобрести за счет средств, перечисленных в фонд по итогам майского благотворительного тиража «Русского лото».

«Тем людям, которые пользовались этим оборудованием — вертикализатором, поворотным столом, стулом для передвижений, оно очень помогло, помогает и будет помогать», — говорит директор геронтологического центра «Екатеринодар» Александр Кормилов.

Как говорят специалисты центра «Екатеринодар», это не просто тренажеры, а возможность хотя бы частично вернуть человеку самостоятельное передвижение.

«Наличие такого оборудования позволит сделать процесс реабилитации эффективным, а жизнь проживающих — комфортной», — подчеркивает начальник отдела организации деятельности домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Татьяна Лобченко.

Такие акции не новинка, а традиционная для благотворителей практика.

«Провели благотворительный тираж, собрали более 15 млн рублей для фонда «Память поколений». Средства пошли на помощь ветеранам, приобретение оборудования и реабилитацию. Мы хотели бы поблагодарить всех участников благотворительных тиражей, благодаря вам помощь стала возможна шести городам», — отмечает директор по развитию розничной сети «Столото» Роман Роменский.

Благодаря совместной акции «Столото» и фонда «Память поколений» финансовая поддержка медицинским и социальным учреждениям также уже оказана в Ставрополе, Новосибирске, Красноярске, Уфе и Ростове-на-Дону.

