Новые машины скорой помощи получили 39 медучреждений Краснодарского края

Одна из машин — для неонатальной службы. Она оборудована инкубатором для новорожденных.

Современные скорые оснащены всем необходимым для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам. Так, 49 автомобилей отправили в районные больницы и станции скорой помощи.

«Это действительно событие. Это качественные машины, которые удалось приобрести благодаря поддержке губернатора. Это автомобили, которые влияют на качество медицинских услуг», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руденко.

«Для работника скорой самым лучшим рабочим местом является хороший автомобиль — надежный, оборудованный, новый автомобиль с кондиционером. Всегда администрация края, наш губернатор и минздрав уделяли особое внимание экстренной медпомощи», — рассказал главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Краснодарского края Николай Босак.

За 5 лет в регионе вручили 300 автомобилей. Закупили транспорт по поручению губернатора из краевого бюджета. На эти цели направили почти 340 млн рублей. В общей сложности сейчас автопарк скорых края состоит из 700 машин.

