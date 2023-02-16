Столкнулись и снесли столб: два человека пострадали в ДТП в Крымском районе
Происшествия
16.02.2023 17:03
ДТП произошло 16 февраля около 12:00 в станице Варениковской на пересечении улиц Октябрьской и Лермонтова.
По предварительным данным, 56-летний мужчина за рулем автомобиля Exeed LX, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество ехавшей по главной дороге «Лада Веста». Произошло столкновение. От удара отечественная легковушка продолжила движение и врезалась в опору ЛЭП. Столб упал на Exeed LX.
В результате аварии пострадал 32-летний водитель «Лады» и 57-летняя пассажирка Exeed LX. Их доставили в больницу с травмами, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» замначальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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