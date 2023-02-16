Столкнулись и снесли столб: два человека пострадали в ДТП в Крымском районе

ДТП произошло 16 февраля около 12:00 в станице Варениковской на пересечении улиц Октябрьской и Лермонтова.

По предварительным данным, 56-летний мужчина за рулем автомобиля Exeed LX, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество ехавшей по главной дороге «Лада Веста». Произошло столкновение. От удара отечественная легковушка продолжила движение и врезалась в опору ЛЭП. Столб упал на Exeed LX.

В результате аварии пострадал 32-летний водитель «Лады» и 57-летняя пассажирка Exeed LX. Их доставили в больницу с травмами, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» замначальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Читайте также: в СК начали проверку после смертельного ДТП с автобусом Краснодар — Махачкала.