Столичные эксперты по отдыху предложили заменить этим летом Сочи на Мурманск и Бурятию

Эксперты назвали пять альтернатив черноморскому побережью.

В списке альтернативных направлений первое место заняли Бурятия и ее главная туристская достопримечательность — озеро Байкал. Средняя цена на объекты размещения в республике летом составляет 3,9 тыс. рублей, что меньше аналогичных цен в Сочи.

На втором месте находится Республика Алтай. Туристы едут туда за горным трекингом, рафтингом, рыбалкой и целебными травами. Забронировать отель или другой объект размещения на Алтае летом можно в среднем за 8,1 тыс. рублей в сутки.

Третье место заняла Мурманская область. Цена на проживание летом там составляет 4,6 тыс. рублей за ночь. Туристы едут в регион посмотреть северное сияние, тундру и китов.

Далее идет Приморский край (5,9 тыс. рублей за ночь) и Хакасия (4,9 тыс. рублей), сообщает РИА «Новости».

Читайте также: турпоток на юге России по итогам года вырастет на 7%.