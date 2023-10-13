Столбы дыма от горящей соломы испугали жителей Красноармейского района

По словам очевидцев, 13 октября в полях в районе станицы Староджерелиевской Красноармейском районе появились столбы белого дыма.

По данным МЧС, дым в полях появился от контролируемого сжигания соломы на рисовых полях.

«Выжигание рисовой соломы разрешено нормативами, может проводиться в безветренную погоду при условии, что участок для выжигания располагается на расстоянии не менее 50 м от ближайшего объекта защиты, территория вокруг участка для выжигания очищена в радиусе 30 м от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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