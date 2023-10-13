Сильный запах газа в воздухе насторожил жителей Туапсе

О том, что в воздухе чувствуется запах газа, утром 13 октября сообщили жители Туапсе.

В газораспределительной организации объяснили резкий запах газа, который ощущают жители Небуга, Агоя, города Туапсе, избыточным количеством одоранта в природном газе.

«Прежде чем природный газ поступает в городские газовые сети, а затем — к населению, он одорируется специальной пахучей смесью — одорантом. Это маркер, для проверки на случай утечки. При пользовании газом одорант не сгорает, поэтому в квартире может появиться характерный запах. В этом случае необходимо проветрить помещение. Запах одоранта въедливый, быстро распространяется, но в ближайшие часы он развеется», — сказал директор ООО «Туапсегоргаз» Виктор Иванов.

Он добавил, что аварийная газовая служба отрабатывает все поступающие сигналы, газовики проверяют заявки. На сегодняшний момент утечек не выявлено.

Если после проветривания запах газа остается, необходимо обратиться по телефонам: 04 (аварийная газовая служба) и 112, сообщает пресс-служба администрации Туапсе в Telegram.

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