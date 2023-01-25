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Столб вспыхнул: линия электропередачи сгорела в Хостинском районе Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stolb-vspyhnul-liniya-elektroperedachi-sgorela-v-hostinskom-rajone-sochi
Видео t.me/chepsochi

Возгорание на опоре линии электропередачи на улице Учительской произошло 24 января около 21:50.

Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они сообщили, что улица обесточена, специалисты оперативно потушили огонь и приступили к ремонтным работам. Сообщалось, что полностью восстановить энергоснабжение планировали 25 января к 17:00.

В едином контактном центре ПАО «Россети Кубань» интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что вернуть электричество в дома планируют уже к 8:00.

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