Столб дыма от короткого замыкания в доме напротив ТРЦ OZ Mall встревожил жителей Краснодара

О задымлении в районе Гидростроителей краснодарцы сообщили утром 5 мая в соцсетях.

По словам очевидцев, недалеко от ТРЦ OZ Mall был виден столб черного дыма. По информации специалистов пожарной части, в частном доме по адресу Верхний казачий хутор, 14 произошло короткое замыкание без горения, сообщает пресс-служба Муниципального Центра управления города Краснодара.

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