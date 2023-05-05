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Столб дыма от короткого замыкания в доме напротив ТРЦ OZ Mall встревожил жителей Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stolb-dyma-ot-korotkogo-zamykaniya-v-dome-naprotiv-trts-oz-mall-vstrevozhil-zhitelej-krasnodara
Столб дыма от короткого замыкания в доме напротив ТРЦ OZ Mall встревожил жителей Краснодара
Фото «Кубань 24»

О задымлении в районе Гидростроителей краснодарцы сообщили утром 5 мая в соцсетях.

По словам очевидцев, недалеко от ТРЦ OZ Mall был виден столб черного дыма. По информации специалистов пожарной части, в частном доме по адресу Верхний казачий хутор, 14 произошло короткое замыкание без горения, сообщает пресс-служба Муниципального Центра управления города Краснодара.

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