Стокилограммовую авиабомбу времен войны нашли в лесополосе в Темрюкском районе

Опасную находку в лесополосе в пяти километрах от станицы Ахтанизовской обнаружили сельхозрабочие.

Об этом они сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии. Осмотрев боеприпас, они установили, что это — фугасная авиационная бомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

Взрывотехники уничтожили бомбу с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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