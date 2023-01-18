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Стокилограммовую авиабомбу времен войны нашли в лесополосе в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stokilogrammovuyu-aviabombu-vremen-vojny-nashli-v-lesopolose-v-temryukskom-rajone
Стокилограммовую авиабомбу времен войны нашли в лесополосе в Темрюкском районе
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Опасную находку в лесополосе в пяти километрах от станицы Ахтанизовской обнаружили сельхозрабочие.

Об этом они сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии. Осмотрев боеприпас, они установили, что это — фугасная авиационная бомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

Взрывотехники уничтожили бомбу с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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