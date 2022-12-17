Стоимость реконструкции трассы А-290 Новороссийск — Керчь выросла более чем на 2 млрд рублей

Строительство социальных объектов и дорог в регионах дополнительно профинансирует Правительство РФ.

На эти цели дополнительно выделят более 5,6 млрд рублей. Советующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

В опубликованном документе указаны и контракты на реконструкцию трех участков трассы А-290 Новороссийск — Керчь. Общее удорожание с 2022 по 2024 годы составляет почти 2,1 млрд рублей.

В 2022 году на дорожные работы с 47 по 100 км трассы в общей сложности дополнительно выделят 633 млн рублей. Также дополнительное финансирование предусмотрено на реконструкцию насосных станций оросительных систем в Славянском, Крымском, Темрюкском и Абинском районах.

Кроме того, на реконструкцию и расширение наружных инженерных сетей «Всероссийского детского центра «Орленок»» добавлено 805 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

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