Стоимость премиальной квартиры в Сочи превысила цену полета в космос на 35%

Динамика роста цен на квартиры премиального сегмента в Сочи опережает показатели рынков Дубая, Нью-Йорка и Женевы.

Аналитики агентства недвижимости Golden Brown посчитали разницу цен на жилье в Сочи и стоимости одного места на туристическом космическом корабле.

Стоимость полета на корабле Delta от американской компании Virgin Galactic, которая планирует организовывать суборбитальные полеты в космос для туристов в 2026 году, составляет 51,6 млн рублей при пересчете цены 86 рублей за один доллар. А средняя цена премиальной жилой квартиры в Сочи — 80 млн рублей. Это на 35% дороже полета в ближний космос.

По словам экспертов, если человек купит квартиру в Сочи в ипотеку, внесет первоначальный взнос 50% и будет выплачивать ее 30 лет по текущей ставке 26-28%, то за эти деньги он мог бы слетать в космос на корабле Delta шесть раз или выкупить полностью один полет на нем.

В марте этого года спрос на премиальную недвижимость в Сочи вырос на 3% в годовом выражении. Цена квадратного метра в некоторых проектах превышает 2,5 млн рублей, сообщает «Ъ-Кубань».

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