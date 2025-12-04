Стоимость пенсионного коэффициента в РФ с 1 января составит почти 157 рублей

Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Стоимость пенсионного коэффициента в России изменится с 1 января.

«Стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156 рублей 76 копеек», — цитирует Говырина РИА «Новости».

Индивидуальный пенсионный коэффициент — это один из показателей, которые учитываются при назначении страховой пенсии. Страховая пенсия по старости складывается из индивидуальных пенсионных коэффициентов и ежегодно индексируемой фиксированной выплаты. Во время трудовой деятельности накапливается стаж, который переводят в ИПК — чем он выше, тем больше пенсия.

Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 60 лет. Для ее получения необходим страховой стаж от 15 лет и ИПК не менее 30 баллов.

