Стоимость молочных продуктов в Краснодаре за месяц снизилась на 27%

Например, несмотря на инфляцию сгущенное молоко и сливки в июле подешевели на 26,9%.

Стоимость мороженого снизилась на 8,7%, до 624 рублей за килограмм. Десерты и молокосодержащие продукты подешевели на 8,5%. На сыры цены снизились на 5,6% — до 640 рублей за килограмм. При этом стоимость растительных масел (спреда) и айрана не изменилась.

Аналогичная ситуация сложилась в Адыгее. Там сгущение молоко и сливки за месяц подешевели на 58,6%, сыры — на 28,4%, творожные и плавленые сырки — на 13,9%. Стоимость творога за месяц снизилась на 7,4%, мороженого — на 6%, сметаны — на 4,1%, приводит данные системы маркировки товаров «Честный знак» «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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