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Крупные производители чая и кофе с сентября повысят отпускные цены на 6–9% для ритейлеров

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnye-proizvoditeli-chaya-i-kofe-s-sentyabrya-povysyat-otpusknye-tseny-na-6-9-dlya-ritejlerov
Крупные производители чая и кофе с сентября повысят отпускные цены на 6–9% для ритейлеров
Крупные производители чая и кофе с сентября повысят отпускные цены на 6–9% для ритейлеров

Стоимость продукции кондитерских фабрик также повысится на 15%.

Решение о увеличении цен обусловлено высокой волатильностью курса рубля. Вследствие этого резко выросли затраты на импорт сырья, от которого сильно зависимы эти сегменты рынка. Помимо девальвации российской валюты, на подорожание импорта сырья также влияет падение урожайности чая и какао-бобов.

Как отмечают эксперты, ритейлеры будут договариваться с производителями об увеличении доли промоакций, поскольку возможности повышения цен для потребителей ограниченны, пишет «Коммерсантъ».

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