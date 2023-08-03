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Производитель кофе Jacobs выводит иностранные бренды с российского рынка

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/proizvoditel-kofe-jacobs-vyvodit-inostrannye-brendy-s-rossijskogo-rynka
Производитель кофе Jacobs выводит иностранные бренды с российского рынка
Фото unsplash.com

Американо-голландская компания JDE Peet’s, владеющая брендами Jacobs, L’Or, Tassimo, Pickwick и другими, заменит все международные марки продукции на российском рынке местными.

По данным отчета компании, уход с российского рынка связан с убытками, понесенными компанией в первом полугодии.

Сейчас JDE Peet’s находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка. Производитель снизил целевой показатель прибыли и на фоне перехода на локальные бренды в России. Из-за ребрендинга на российском рынке компания потеряла в первом полугодии более 185 млн евро. Во втором полугодии, по прогнозам, прибыл компании в РФ будет еще ниже.

Гендиректор компании Фабьен Саймон 2 августа заявил, что фирма не планирует полностью уходить из России. В РФ в компании работают более 900 сотрудников, сообщает ТАСС.

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