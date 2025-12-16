Logo
Экономика
Стоимость минимальной продуктовой корзины на Кубани превысила 7,6 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным ассоциации «Руспродсоюз», стоимость минимальной месячной продуктовой корзины на одного человека в России с начала года выросла на 1,3%.

За месяц рост стоимости месячной корзины продуктов в России составил 0,7%. Таким образом, набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 тыс. 283,2 рублей.

В Краснодарском крае цены минимальной продуктовой корзины составила 7 тыс. 621,2 рублей.

Дороже всего продукты стоят на Чукотке — стоимость продуктовой корзины составила 18 тыс. 435,3 рублей и в Камчатском крае — 12 тыс. 577,1 рублей. Самая дешевая продуктовая корзина — в Мордовии (6 тыс. 905,8 рублей) и в Пензенской области (6 тыс. 155,4 рублей).

Уточняется, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов. Среди них мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты, сообщает ТАСС.

Продуктовой корзиной называется официальный список базовых продуктов, показывающий, что человек должен съедать в минимальном варианте, оставаясь здоровым. Список утвержден законом № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».

Стоимость продуктовой корзины на месяц рассчитывают по нормам потребления официального списка продуктов. Нормы умножают на средние розничные цены на эти продукты и складывают все позиции.

