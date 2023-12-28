Стоимость крепкого алкоголя вырастет на 10% в 2024 году в России

На цены на алкогольные напитки повлияют удорожание спирта, материалов и логистики, а также увеличение ставок акцизов.

Производители водки, виски и джина уже сообщили о повышении цен с 2024 года в пределах 10%. Импортеры от поставщиков ждут рост цен в пределах 5–25%. Компании надеются, что индексация будет постепенной, однако потребители все равно могут перейти на более дешевые бренды.

Ставка акциза на этиловый спирт в 2024 году вырастет до 643 рублей за 1 литр, на 4,9%. За последние 9 месяцев спирт уже подорожал на 7%, к концу года ожидается подъем еще на 10%, пишет «Коммерсантъ».

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