Ресторанам предложили разрешить продавать алкоголь навынос в России

С таким предложением выступили уполномоченный по защите прав предпринимателей, владелец ГК «Абрау Дюрсо» Борис Титов и Федерация рестораторов и отельеров.

Сейчас согласно законодательству предприятия общепита и розничные магазины должны получать различные лицензии, чтобы торговать алкоголем.

«Это ограничение было создано много лет назад, когда еще не была введена в эксплуатацию и развита Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая отслеживает каждую продажу и закупку алкогольной продукции», — отмечается в обращении.

Рестораторы при этом не могут продавать спиртное без вскрытия тары, а торговля навынос и вовсе запрещена. Это идет в противовес с общемировыми практиками, когда гость может купить в ресторане понравившуюся бутылку.

Лицензия на алкоголь в заведениях общественного питания более строгая, чем в магазинах — у нее больше специфических требований к помещению. Ресторанам нужно потратить гораздо больше усилий, чтобы соответствовать требованиям.

Авторы инициативы считают, что предприятиям общепита необходимо разрешить продавать спиртное навынос с теми же ограничениями, что и в магазинах — только совершеннолетним и в разрешенные для этого часы. Они отмечают, что такая мера позволит ресторанам увеличить доходность, а виноделам из России найти своих покупателей, сообщает РБК.