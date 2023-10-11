Стоимость борщевого набора в Краснодаре выросла на 22%

Такие данные публикует проект «Индекс борща». В борщевой набор входят: 350 гр картофеля, 200 гр капусты, 130 гр свеклы, 500 гр куриного мяса, по 80 гр моркови и лука, 200 гр хлеба, 100 гр сметаны и 6 гр чеснока.

Стоимость вышеуказанных ингредиентов в IV квартале в Краснодаре выросла до 149,32 рублей. Это на 34 рубля больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В среднем в России цена борщевого набора составила 163,7 рублей, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

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