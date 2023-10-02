Диетолог Гинзбург назвал самые полезные кисломолочные продукты

Кефир, творог и сметана помогут получить ежедневную норму кальция, бифидо- и лактобактерий.

О пользе кисломолочных продуктов и суточной норме их потребления рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. По словам медика, в таких продуктах мало сахара, много качественного белка и полезных для работы кишечника бактерий, которые улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.

«Когда состав микрофлоры кишечника нарушен, там появляется много токсичных форм, их называют факультативными, все становится плохо, в частности, повышается вероятность развития рака толстой кишки», — рассказал врач.

По его словам, за сутки рекомендуется выпивать стакан кефира, съедать упаковку творога — около 200 г — или две столовые ложки сметаны. Максимальную пользу для организма можно получить, если добавлять в рацион разную кисломолочную продукцию. При этом лучше покупать продукты с небольшим сроком годности местного производства.

«Это могут быть национальные кисломолочные продукты, например, катык, айран. Не надо рассматривать продукты с сахаром как кисломолочные, это скорее сахаросодержащие продукты со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кисломолочные продукты не должны содержать сахар, он убивает всю пользу», — сказал Михаил Гинзбург.

Он добавил, что стоит делать выбор в пользу товаров с невысокой жирностью: в полностью обезжиренных отсутствуют витамины A и D, а слишком жирные могут привести к набору лишнего веса, сообщает радио Sputnik.

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