Диетолог Дзантиева назвала топ-5 самых полезных овощных соков

Натуральные овощные соки улучшают обмен веществ в организме, помогают восстановить водный баланс и оказывают мощное оздоровительное воздействие.

Выбирая между овощными и фруктовыми соками, лучше отдать предпочтение первым, поскольку их употребление может улучшить самочувствие, дать дополнительный источник энергии, а также поможет быстро восстановить силы, отметила диетолог-эндокринолог Елизавета Дзантиева.

«По сравнению с фруктовыми овощные соки менее калорийны, содержат меньше углеводов, сахара. Предпочтение я бы отдала овощным», — сказала медик.

По ее словам, наиболее полезны овощные соки из моркови, свеклы, зелени, капусты и тыквы. Так, морковный сок богат каротином, который улучшает зрение, состояние кожи и обмен веществ в организме. Напиток из свеклы — источник витаминов группы B, фолиевой кислоты, рибофлавина, тиамина и большого количества антиоксидантов. Сок из зелени, например напиток с сельдереем, петрушкой или укропом, содержит много витаминов, железа, фолиевой кислоты и хлорофилла.

«В морковный и свекольный сок для лучшего усвоения полезных веществ можно добавлять немного сливок или растительного масла», — посоветовала специалист.

Она добавила, что сок из белокочанной капусты богат витамином С, который особенно полезен при простудных заболеваниях, интенсивных физических и умственных нагрузках. В тыквенном соке есть много клетчатки и витаминов, он также подойдет тем, кто контролирует потребление калорий.

Но важно помнить, что даже овощные соки могут быть вредны, если не соблюдать меру, сказала диетолог. Она посоветовала употреблять не более 200-300 мл сока в день. При этом лучше употреблять самостоятельно изготовленные напитки, поскольку в составе соков из магазина часто можно увидеть сахар и соль. Их добавляют для усиления вкуса.

«Сильно концентрированные соки могут неблагоприятно влиять на желудочно-кишечный тракт, поэтому их лучше разводить водой, особенно свекольный. Стоит помнить, что бывает индивидуальная непереносимость сока, возможны аллергические реакции на такие напитки», — цитирует Елизавету Дзантиеву радио Sputnik.

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