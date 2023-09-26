Диетолог Сычева назвала самую бесполезную кашу для завтрака

Многие специалисты рекомендуют есть на завтрак каши, но далеко не все крупы одинаково полезны.

По словам терапевта, диетолога Натальи Сычевой, среди прочих вариантов манная каша наименее полезна для утренней трапезы, поскольку она практически лишена клетчатки.

«Клетчатка дает нам витамины группы B, а также является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике», — объяснила специалист.

Она добавила, что после употребления любой пищи происходит повышение уровня сахара в крови, однако из-за низкого содержания клетчатки в манной каше этот процесс проходит быстрее.

«То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами», — цитирует Наталью Сычеву радио Sputnik.

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