Диетолог рассказал, какие продукты надо есть во время стресса

Помимо похода к психологу, для борьбы с психоэмоциональными перегрузками можно составить правильный рацион питания.

Врач-диетолог Андрей Бобровский отметил, что для борьбы со стрессом и его предотвращения существуют группы продуктов.

«Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты», — рассказал специалист.

Доктор назвал такие фрукты и ягоды, богатые этими веществами, как апельсины, мандарины, авокадо, клубника и грейпфрут. Также большой источник магния — шпинат. Он добавил, что для борьбы со стрессом эти продукты должны занимать примерно четверть полноценного приема пищи.

«Омега-3 и омега-6 жирные кислоты — это жирная рыба. Сельдь, скумбрия, салака — подобная рыба обладает антистрессовым эффектом. Орехи и семечки тоже основательно помогают при мозговых перегрузках и стрессе», — объяснил диетолог.

Также в случае психоэмоциональной нагрузки Бобровский порекомендовал есть перепелиные яйца и хрустящие овощи ярких цветов, например, морковь, сообщает радио Sputnik.

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