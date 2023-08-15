Без мыла: врач объяснила, как мыть фрукты, чтобы избежать отравления

На фрукты могут попасть вредные химические вещества и грязь, которые следует смыть перед употреблением.

Врач-диетолог Наталья Нефедова отметила, что фрукты стоит мыть обычной водопроводной водой.

«У нас проточная вода хорошая, поэтому она вполне позволяет очистить еду. В идеале фрукты хорошо бы на 30 минут замочить, потом промыть под проточной водой, протереть полотенцем или салфеткой и можно употреблять. Так вы сможете смыть все нехорошие вещи и бактерии, которые есть на поверхности», — рассказала диетолог.

Специалист подчеркнула, что мыть фрукты следует без мыла, так как оно может впитаться с помощью химикатов в плод. По ее словам, вследствие этого можно получить пищевое отравление.

«Исключением в данном случае являются цитрусовые и бананы, потому что мы очищаем их от кожуры перед употреблением. Вот их можно мыть с мылом, но это совершенно необязательно», — цитирует Нефедову радио Sputnik.

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