Диетолог рассказал, кому категорически противопоказан квас, а кому немного можно

Этот напиток следует пить в определенном количестве и для здорового человека.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что в квасе находятся полезные бифидо- и лактобактерии, но в его составе есть также другие ингредиенты, способные оказывать негативное влияние на организм. Так, этот напиток содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни.

«Еще квас сейчас часто готовят с избыточным количеством сахара. Отсюда есть риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета», — добавил доктор.

Специалист объяснил, что людям с заболеваниями желудка не рекомендуется пить квас. Он добавил, что квас с большим содержанием сахара также не следует пить диабетикам и людям с ожирением.

«Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды. Если речь идет об окрошке с квасом, то не больше одной порции в день», — цитирует Гинзбурга радио Sputnik.

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