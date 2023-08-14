Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Диетолог рассказал, кому категорически противопоказан квас, а кому немного можно

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-rasskazal-komu-kategoricheski-protivopokazan-kvas-a-komu-nemnogo-mozhno
Диетолог рассказал, кому категорически противопоказан квас, а кому немного можно
Фото freepik.com

Этот напиток следует пить в определенном количестве и для здорового человека.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что в квасе находятся полезные бифидо- и лактобактерии, но в его составе есть также другие ингредиенты, способные оказывать негативное влияние на организм. Так, этот напиток содержит органические кислоты, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления гастрита или язвенной болезни.

«Еще квас сейчас часто готовят с избыточным количеством сахара. Отсюда есть риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета», — добавил доктор.

Специалист объяснил, что людям с заболеваниями желудка не рекомендуется пить квас. Он добавил, что квас с большим содержанием сахара также не следует пить диабетикам и людям с ожирением.

«Даже здоровым людям стоит пить его в ограниченных количествах. Я бы рекомендовал употреблять только один стакан кваса в день, причем после еды. Если речь идет об окрошке с квасом, то не больше одной порции в день», — цитирует Гинзбурга радио Sputnik.

Читайте также: врач рассказала, почему в жаркую погоду надо заставлять себя пить много воды.

Статьи
Пять непреложных правил, когда нельзя бить татуировки
Пять непреложных правил, когда нельзя бить татуировки
Саранча в Краснодарском крае: откуда берется, почему от нее трудно избавиться и что делать
Саранча в Краснодарском крае: откуда берется, почему от нее трудно избавиться и что делать
Болгарский перец: в чем польза и кому нельзя
Болгарский перец: в чем польза и кому нельзя
Трудоголики как угроза: почему нельзя работать 14 часов в день
Трудоголики как угроза: почему нельзя работать 14 часов в день
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях