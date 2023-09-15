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Стоимость бензина и дизеля продолжает расти на бирже в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/stoimost-benzina-i-dizelya-prodolzhaet-rasti-na-birzhe-v-rossii
Стоимость бензина и дизеля продолжает расти на бирже в России
Фото paulbr75, pixabay.com

Об этом стало известно 15 сентября во время торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Автомобильное топливо продолжило рекордно дорожать.

Так, стоимость бензина Аи-92 на бирже увеличилась до 70 тыс. 446 рублей за 1 т. (+1,15%). Цена на Аи-95 выросла до 76 тыс. 403 рублей за 1 т. (+0,17%), а стоимость дизельного топлива поднялась до 73 тыс. 758 рублей за 1 т. (+0,97%).

Цена на ДТ резко выросла в августе — сразу на 18,5%. В конце июля она составляла на бирже менее 57 тыс. рублей за 1 т.

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