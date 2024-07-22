Стоим к морю: утром в понедельник затор более 20 км образовался на М-4 на Кубани

Летняя пробка к морю собралась на трассе М-4 «Дон» утром 22 июля в Горячем Ключе и от станицы Пятигорской практически до Молдавановки.

На преодоление пути в 35-40 км в районе заторов уйдет около 3 часов. Только в Горячем Ключе постоять придется не менее 10 км.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор начинается от «Казачьего хутора» перед Горячим Ключом и продолжается до скалы Петушок.

Затем какое-то время трасса свободна, но после станицы Пятигорской снова начинается пробка, которая с просветами продолжается практически до перевала.

После основных заторов снизить скорость придется в Джубге, Новомихайловском, Туапсе, Лазаревском, Лоо (на пути в Сочи). В сторону Геленджика дорога свободна.

Читайте также: более 800 машин скопилось в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.