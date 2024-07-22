Почти 700 машин стоят в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани

Утром 22 июля на подъезде к Крымскому мосту наблюдается серьезная пробка.

По данным на 7:00, перед пунктом досмотра со стороны Тамани находятся 663 автомобиля. Время ожидания составит около двух часов.

Со стороны Керчи перед пунктом досмотра очереди нет, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

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