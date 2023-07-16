Стихия не унимается: в южной половине Краснодарского края ожидаются дожди с грозами

Вечером 16 июля и в ночь на 17 июля в южной половине края в отдельных районах ожидаются сильные дожди с грозами, сообщает краснодарский гидрометцентр.

В Сочи и Туапсинском районе объявлено штормовое предупреждение. Возможны дожди и даже ливни, а также град, усиление ветра, формирование смерчей.

По прежнему сценарию — реки могут выйти из берегов. Поэтому стоит воздержаться в это время от прогулок и отдыха на берегах горных рек, моря, в горах и в лесу.

17 июля днем местами в Краснодарском крае пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер ожидается западной четверти 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 15…20 °C, местами в юго-восточных предгорных районах +10…15 °C; днем +24…29 °C; в горах ночью +8…13 °C, днем +19…24 °C; на Черноморском побережье ночью +16…21 °C, днем — +26…31 °C.

Синоптики обещают переменчивую погоду в начале новой недели — то дождь, то солнце. А вот днем 19 июля ожидаются сильные дожди, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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