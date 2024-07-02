Стерня загорелась на полях в Славянском районе

Сообщение о возгорании в поле под Славянском-на-Кубани поступило диспетчеру Славянского пожарно-спасательного гарнизона 2 июля в 11:56.

Пожарные в 11:57 выехали на место пожара и установили, что произошло возгорание стерни.

К ликвидации пожара привлекли 6 человек и 2 единицы техники. Информация о пожаре уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

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