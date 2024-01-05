Степан Маранян: в России уделяется большое внимание спортсменам

Президент фонда развития спортивной борьбы Краснодарского края, борец Степан Маранян высказался в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина.

По его словам, Россия — очень развитая страна, в ней очень высокое качество жизни.

«Я со стороны спортсмена могу сказать, какое внимание уделяется спортсменам: это и достойные зарплаты, и внимание, и лечение, и инфраструктура спортивная, много спортивных объектов, комплексов открывается, строится. Это, конечно, послужит здоровой нации и здоровому будущему нашей страны», — заявил Степан Маранян.

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Точки сбора подписей в поддержку президента России Владимира Путина с 3 января работают в режиме выходного дня. Каждый желающий может оставить свою подпись в ТЦ края с 12:00 до 20:00. Точки сбора подписей открыты в 10 муниципалитетах Краснодарского края.

Кроме того, в Краснодаре начала работу Общественная приемная кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Она открылась на площадке регионального избирательного штаба по адресу: улица Гимназическая, 49/1. Общественная приемная будет вести прием граждан со вторника по субботу с 10:00 до 17:00.