Костомаха: мы должны поддержать Путина как нашего национального лидера

Лидер молодежного движения в Краснодаре Юрий Костомаха высказал свое мнение о грядущих выборах президента России.

По его словам, молодежь Краснодарского края в настоящий момент поддерживает действующего президента РФ Владимира Путина.

«Мы все видим прекрасно на что сейчас работает вся наша страна и в том числе наш президент. Это действительно очень важное дело и сегодня мы как никогда должны поддержать главу государства и его решение. Должны поддержать его, как на нашего национального лидера», — сказал Костомаха.

Он напомнил, что «Молодая Гвардия Единой России» активно занимается воспитанием молодежи и регулярно отправляет волонтеров и гуманитарную помощь на Донбасс.

Читайте также: заслуженный артист РФ, солист государственного академического Кубанского казачьего хора Александр Дедов посетил пункт сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина и заявил, что действия главы государства идут только на благо нашей страны.

Точки сбора подписей в поддержку президента России Владимира Путина с 3 января работают в режиме выходного дня. Каждый желающий может оставить свою подпись в ТЦ края с 12:00 до 20:00. Точки сбора подписей открыты в 10 муниципалитетах Краснодарского края.

Кроме того, в Краснодаре начала работу Общественная приемная кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Она открылась на площадке регионального избирательного штаба по адресу: улица Гимназическая, 49/1. Общественная приемная будет вести прием граждан со вторника по субботу с 10:00 до 17:00.