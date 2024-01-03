Александр Дедов: действия Владимира Путина идут только на благо нашей страны

Заслуженный артист РФ, солист государственного академического Кубанского казачьего хора Александр Дедов посетил пункт сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

«Считаю очень правильным и нужным, проявляя свой гражданский долг, поддержать Владимира Владимировича. Потому что считаю, что его действия внутриполитические и внешнеполитические идут только на благо нашей страны. Я думаю, что его политика, работа его команды приведет наше государство лишь только к улучшениям, укреплению нашей независимости, наших границ. Храни его Господь!», — сказал Дедов.

Точки сбора подписей в поддержку президента России Владимира Путина с 3 января работают в режиме выходного дня. Каждый желающий может оставить свою подпись в ТЦ края с 12:00 до 20:00. Точки сбора подписей открыты в 10 муниципалитетах Краснодарского края.

Кроме того, в Краснодаре начала работу Общественная приемная кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Она открылась на площадке регионального избирательного штаба по адресу: улица Гимназическая, 49/1. Общественная приемная будет вести прием граждан со вторника по субботу с 10:00 до 17:00.

«На прием может приходить любой житель Кубани, который хочет отставить свои предложения и пожелания по улучшению той или иной сферы нашей жизни, инициативы по развитию не только нашего региона, но и страны в целом. Работа общественной приемной — это важный шаг, который помогает каждому жителю края принять активное участие в развитии нашего общества», — отметили в региональном избирательном штабе.