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Стену народной памяти открыли в День Победы в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stenu-narodnoj-pamyati-otkryli-v-den-pobedy-v-novorossijske
Стену народной памяти открыли в День Победы в Новороссийске
Фото ngnovoros.ru

Стену народной памяти «Народная Победа: Мы Победим» открыли в Цемдолине на улице Ленина, 84. На стене разместили фотографии участников Великой Отечественной войны.

Стену установили рядом с Братской могилой и памятником павшим советским воинам. С инициативой создания стены памяти выступили жители Новороссийска. Они же предоставили снимки своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Все присутствующие почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к доске памяти и к подножию мемориала. Вахту памяти несли бойцы «Юнармии» МАОУ СОШ № 28, «Волонтеры Победы» и представители движения «Кубсомол» Приморского района. В рамках торжественного мероприятия выступили коллективы ДК «Кубань», пишет «Наша газета Новороссийск».

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