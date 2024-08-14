Стендап-комики из Краснодара и Анапы выступили на федеральном телеканале

Уроженцы Краснодарского края представили публике юмористический стендап в одноименном шоу на ТНТ.

Андрею Кузьмину из Краснодара 57 лет. Он взял фамилию известного британского актера Энтони Хопкинса в качестве псевдонима из-за внешнего сходства со знаменитостью.

Краснодарец шутил в шоу об образе современной молодежи, а также иронично высказывался о своем очередном браке.

«У меня восьмая жена, она меня поддерживает, потому что понимает, если она не будет этого делать, то будет у меня и девятая», — пошутил Кузьмин.

Стендапер Валентин Сидоров из Анапы снимается в проекте ТНТ уже пятый год. В этом выпуске он также шутил про свои отношения, а еще сравнил свой город с Мальдивами, куда его приглашали выступать.

«У меня есть с чем сравнивать. Я 20 лет прожил в Анапе. Это, конечно, разные курорты. На Мальдивах никто не стелет полотенце, и тапки по углам не ставит, чтобы оно не улетело», — рассказал комик.

Кроме того, Сидоров поделился впечатлениями от отдыха в этой тропической стране.

«Я очень люблю, когда животные существуют в естественной среде обитания, когда их не ограничивают. Потому что в Анапе с этим немножко сложно. На Мальдивах не было ни одного мужика, который поймал летучую мышь за ногу и предлагал с ней сфоткаться за 600 рублей», — пошутил стендапер.

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