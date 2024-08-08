Послушать певицу Бузову за 5 тыс. рублей предлагает один из баров Краснодара

Бывшая участница и ведущая телепроекта «Дом 2», певица и актриса Ольга Бузова выступит 9 августа в Краснодаре.

Выступление запланировано в одном из популярных баров на улице Красной. Стоимость билетов — 5 тыс. рублей.

Организаторы обещают, что Бузова исполнит как новые песни, так и свои самые известные хиты. Также в соцсетях организаторы написали, что не пойти на концерт Ольги Бузовой будет «роковой ошибкой».

Сама же певица, анонсируя выступление в Краснодаре в соцсетях, объявила о начале съемок в фильме.

«Лето, замедлись, пожалуйста! У меня все еще на тебя огромные планы. Сегодня начинаю сниматься в кино, а уже завтра выступаю в Краснодаре. Хочется застать еще летние веранды и #моизакаты. А что вы хотите успеть за август?», — написала Бузова в соцсетях.

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