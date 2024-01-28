Стена аварийной многоэтажки полностью обрушилась в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Нариманова, 72/3 в ночь на 28 января.

Повреждения стены в 1 подъезде жилого дома заметили еще вечером 27 января. Всех жильцов заранее эвакуировали в целях безопасности.

«К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено», — написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он уточнил, что с утра 28 января в пункте временного размещения сотрудники мэрии Ростова-на-Дону продолжили работу по расселению жильцов в маневренный фонд.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, пятиэтажный многоквартирный дом на улице Нариманова построили в 1963 году. В 2020 году его признали аварийным.

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