Стелу героев Отечества торжественно открыли в Армавире

Мемориал, созданный в рамках программы «Инициативного бюджетирования», установили в городском парке Победы.

На торжественное открытие прибыли представители городской администрации, а также ветеранских, общественных и молодежных организаций. Стела посвящена Героям Советского Союза, Социалистического Труда и Российской Федерации.

«Сегодняшний мемориал имеет к городу отношение непосредственное. Это станет еще одним местом для жителей Армавира», — отметил начальник отдела культуры Виталий Зинченко.

На благоустройство объекта из бюджетов разного уровня было выделено более 4,5 млн рублей. В этом году благодаря программе инициативного бюджетирования на реализацию 14 проектов в Армавире выделили 53 млн рублей.

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