Бюст адмиралу и Святому праведному воину Федору Ушакову открыли в Ейске

Торжественное открытие бюста адмиралу Федору Ушакову состоялось 5 августа у входа в здание ейского рыбопромышленного техникума.

Бюст Ушакова — это главный приз Всероссийского конкурса «Федор Ушаков моими глазами». Его получила юная художница из Ейска Алиса Гришнина. Дату открытия памятника выбрали не случайно — именно в этот день 23 года назад святого праведного воина Федора причислили к лику святых.

«Бюст адмиралу Ушакову станет вечным напоминанием о его героических поступках. О том, как важно защищать свою родину и быть верным своему призванию», — сказал замглавы Ейского района Сергей Загребельный.

Исполняющий обязанности мэра Ейска Юрий Белан поздравил художницу Алису Гришнину.

«В знак ее победы в конкурсе нашему городу и был преподнесен столь дорогой подарок. Искренние слова благодарности руководителю и педагогу художественной студии «Питенина АРТ» за воспитание молодого поколения», — цитирует Белана пресс-служба администрации Ейска.

Юные художники из Ейска отправили на конкурс 17 рисунков, восемь из них вошли в ТОП лучших. В финал конкурса прошли почти 3 тыс. работ художников из 89 регионов России и ряда зарубежных стран. В их числе Молдавия, Белоруссия, США, Испания, Италия, Греция, Монголии, Афганистан, Таджикистан, Сент-Китс и Невис.

Алиса Гришнина заняла второе место В возрастной категории от 11 до 15 лет. При этом на третьем месте оказалась команда гуманитарно-туристического клуба подростков из Краснодара. Церемония награждения прошла на сцене одного из павильонов «Россия — моя история» на ВДНХ.

«Для своего рисунка я выбрала сюжет об отставке и последних днях Ушакова, потому что мне близок дух знаменитого адмирала в этот период его жизни.

Я люблю спокойные деревенские пейзажи, размеренность и тишину. Величие Ушакова сочетается с мощью, силой и красотой русской природы. Мне очень нравятся такие черты в человеке, как благородство, человеколюбие. Эти черты в полной мере присущи Федору Федоровичу. Ушаков добрый, честный человек, гордость Русского флота. Образец для подражания. Я бы у него хотела научиться настойчивости, несгибаемости, упорству», — цитирует Гришину газета «Приазовские степи».