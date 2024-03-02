Стекла на балконах 2 многоэтажек выбило во время ЧП в Санкт-Петербурге

О ЧП на Пискаревском проспекте в Красногвардейским районе Санкт-Петербурга сообщили утром 2 марта.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на месте работают сотрудники МЧС и силовых ведомств.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — написал Беглов в Telegram.

Сообщается также, что в результате ЧП выбило окна и были повреждены балконы повреждены на двух этажах. Территория пострадавшего дома оцеплена. Причина случившегося не сообщалась.

Пострадавший дом — пятиэтажка 1979 года постройки. В доме шесть подъездов и 90 квартир. Помимо него пострадали также соседние дома — в них выбиты стекла, сообщает ТАСС.

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