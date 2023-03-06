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Стая бродячих собак напала на женщину с корги в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/staya-brodyachih-sobak-napala-na-zhenshhinu-s-korgi-v-mikrorajone-gidrostroitelej-v-krasnodare
Стая бродячих собак напала на женщину с корги в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре
Фото t.me/krd_tipich_ru

Очередное нападение бездомных собак произошло 4 марта около 21:30 в районе улицы Валерия Гассия.

Стая атаковала женщину, которая выгуливала своих псов породы корги. О случившемся пострадавшая рассказала в соцсетях.

«Стая выскочила с лесопосадки и без предупреждения подбежала. Пока я пыталась поднять своих корги на руки, бродячая собака вцепилась мне в ляжку», — написала женщина.

К публикации она прикрепила фото, на котором видна разорванная штанина и след от укуса, а также геолокацию места происшествия.

«Будьте осторожны! Не ходите там с собаками и детьми, стая неадекватно реагирует на самокаты и велосипеды», — сказала она.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что сообщений по данному факту не поступало.

Читайте также: с начала года от нападения собак в Краснодаре пострадали 127 человек.

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