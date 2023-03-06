Стая бродячих собак напала на женщину с корги в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре
Очередное нападение бездомных собак произошло 4 марта около 21:30 в районе улицы Валерия Гассия.
Стая атаковала женщину, которая выгуливала своих псов породы корги. О случившемся пострадавшая рассказала в соцсетях.
«Стая выскочила с лесопосадки и без предупреждения подбежала. Пока я пыталась поднять своих корги на руки, бродячая собака вцепилась мне в ляжку», — написала женщина.
К публикации она прикрепила фото, на котором видна разорванная штанина и след от укуса, а также геолокацию места происшествия.
«Будьте осторожны! Не ходите там с собаками и детьми, стая неадекватно реагирует на самокаты и велосипеды», — сказала она.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что сообщений по данному факту не поступало.
Читайте также: с начала года от нападения собак в Краснодаре пострадали 127 человек.
- Пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре
- Выходит в самостоятельный рейс: первая в РФ женщина-машинист поведет поезд Томск — Адлер
- Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
- В этом году на цветы в 8 Марта жители Краснодара готовы потратить 3 тыс. рублей
- В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
- В Краснодаре начали благоустраивать Николаевский бульвар