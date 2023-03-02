С начала года от нападения собак в Краснодаре пострадали 127 человек

Об этом сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко на круглом столе, посвященном вопросу бездомных животных в городе. Инициатором встречи стала администрация Краснодара.

Коноваленко рассказал, что с начала года поступило 127 сообщений о укушенных собаками людях. Около половины случаев связаны с детьми. Он отметил, что не все нападения совершали бездомные животные.

Участники встречи отметили, что число бездомных собак увеличилось в сравнении с предшествующими годами.

«Сейчас мы стараемся ужесточать правила содержания домашних животных. Уверен, что наши действия в итоге приведут к тому, что ответственность за содержание домашних животных будет полностью на их владельцах. Это в конечном счете повысит их добросовестность и поможет сгладить остроту проблемы», — сказал первый зампредседателя комитета по вопросам использования природных ресурсов ЗСК Андрей Булдин.

С начала года заключили муниципальный контракт на сумму 13,4 млн рублей. Средства направят на содержание, отлов, чипирование, стерилизацию, вакцинацию собак. В прошлом году при поддержке края на эти цели направили 8 млн рублей.

По мнению главы департамента городского хозяйства и ТЭК Сергея Сторчуна, для определения степени угрозы для общества необходимо определить четкие критерии агрессивности животных. Он также подчеркнул, что сейчас законодательство стало более гуманно к бездомным животным.

В настоящее время для решения проблемы разрабатывается постановление. Оно определит места для выгула домашних собак и места, куда нельзя будет выпускать бездомных животных после процедур. Также проектируется приют на 238 собак, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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