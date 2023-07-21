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Ставку подоходного налога для удаленщиков установили в Госдуме

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/stavku-podohodnogo-naloga-dlya-udalenshhikov-ustanovili-v-gosdume
Ставку подоходного налога для удаленщиков установили в Госдуме
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу РФ.

Сотрудникам, работающим на российские компании из-за рубежа даже при утрате налогового резидентства установят ставки 13% и 15% НДФЛ.

Компании, зарегистрированные в России, самостоятельно определяют ставку налога для удаленщиков. Поправки были разработаны, чтобы независимо от статуса налогового резидентства удаленных сотрудников установить для них единую ставку налога в 13–15%. Предполагалось, что для сотрудников, утративших налоговое резидентство, ставка НДФЛ составит 30%, сообщает «Ъ».

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