Ставку подоходного налога для удаленщиков установили в Госдуме
Экономика
21.07.2023 17:38
Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к Налоговому кодексу РФ.
Сотрудникам, работающим на российские компании из-за рубежа даже при утрате налогового резидентства установят ставки 13% и 15% НДФЛ.
Компании, зарегистрированные в России, самостоятельно определяют ставку налога для удаленщиков. Поправки были разработаны, чтобы независимо от статуса налогового резидентства удаленных сотрудников установить для них единую ставку налога в 13–15%. Предполагалось, что для сотрудников, утративших налоговое резидентство, ставка НДФЛ составит 30%, сообщает «Ъ».
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