Ставить заключенных на воинский учет в колониях предложили в Минобороны РФ

Ведомство хочет ставить на воинский учет отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Проект Минобороны предполагает внесение изменений в положение — теперь помимо учета по месту жительства, пребывания, прохождения альтернативной гражданской службы планируют добавить пункт учета «по месту отбывания наказания в виде лишения свободы».

Кроме того, проектом предлагается исключить пункт, согласно которому граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не подлежат воинскому учету.

Назвать новый учет заключенных призывников и военнообязанных предлагают «особым воинским учетом». Его будут осуществлять исправительные учреждения, центры уголовно-исполнительной системы и военные комиссариаты, сообщает РИА «Новости».

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