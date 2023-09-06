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Ставить заключенных на воинский учет в колониях предложили в Минобороны РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/stavit-zaklyuchennyh-na-voinskij-uchet-v-koloniyah-predlozhili-v-minoborony-rf
Ставить заключенных на воинский учет в колониях предложили в Минобороны РФ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ведомство хочет ставить на воинский учет отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Проект Минобороны предполагает внесение изменений в положение — теперь помимо учета по месту жительства, пребывания, прохождения альтернативной гражданской службы планируют добавить пункт учета «по месту отбывания наказания в виде лишения свободы».

Кроме того, проектом предлагается исключить пункт, согласно которому граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не подлежат воинскому учету.

Назвать новый учет заключенных призывников и военнообязанных предлагают «особым воинским учетом». Его будут осуществлять исправительные учреждения, центры уголовно-исполнительной системы и военные комиссариаты, сообщает РИА «Новости».

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